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13:39, 11 декабря 2023Среда обитания

Получить гражданство Турции станет сложнее

Минимальную стоимость жилья для получения ВНЖ в Турции повысят

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Власти Турции планируют повысить минимальную стоимость недвижимости для получения вида на жительство (ВНЖ). Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в Управлении по делам гражданства.

Согласно новым правилам, минимальная сумма, необходимая для получения гражданства страны при покупке жилья, составит 600 тысяч долларов. Изменения вступят в силу в 2024 году.

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Стать гражданином Турции, купив жилье в стране, стало возможным в 2017 году. Первоначально стоимость объекта должна была достигать одного миллиона долларов. Сейчас лимит составляет 400 тысяч долларов. За октябрь, по данным Бюро статистики Турции, иностранцы приобрели 2,5 тысячи объектов недвижимости в республике, в частности, россияне — 713 объектов.

На фоне инфляции жилье в Турции подорожало почти вдвое за 2023 год, стоимость аренды — на 137 процентов. При этом желающих сдавать квартиры приезжим обязали получать лицензии министерства культуры и туризма.

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      Виктория Клабукова
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