Сергей Бубка заявил, что хочет запрета на участие россиян в Олимпиаде-2024

Бубка высказался о допуске россиян на Олимпиаду-2024 в Париже. Его слова приводит французское издание L'Equipe .

Бывший прыгун с шестом заявил, что предпочел бы, чтобы россиян не было на Олимпийских играх. «Я как украинец хотел бы, чтобы решение было другим, потому что в моей стране идет война, а украинский спорт дорого платит за нее», — сказал Бубка.

8 декабря на Украине рассказали о возможном бойкоте Олимпийских игр-2024 после допуска россиян и белорусов. Позднее исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный сделал новое заявление по теме. По его словам, украинцы поедут в Париж и примут участие в соревнованиях. «У нас есть чуть более полугода, чтобы сделать все, чтобы россияне туда не попали», — подчеркнул Бедный.

Ранее МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены (AIN). При этом к Играм не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.