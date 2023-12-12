Президент Латвии высказался о возможном бойкоте Олимпиады из-за допуска россиян

Президент Латвии Ринкевичс допустил бойкот Олимпиады из-за допуска россиян

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Его высказывание приводит LRT.

Политик допустил бойкот соревнований Латвией и Украиной. «Но это решение, которое должно быть принято правительствами и спортивными сообществами в каждой стране и, конечно, оно должно быть хорошо скоординировано и хорошо продумано со странами-единомышленниками», — отметил Ринкевичс.

Ранее исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что страна выступит на соревнованиях.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом не будут допущены атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.