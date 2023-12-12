Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ПСВ Эйндховен
Сегодня
20:45 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|Группа B. 6-й тур
Ланс
Сегодня
20:45 (Мск)
Севилья
Лига чемпионов|Группа B. 6-й тур
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
23:00 (Мск)
Бенфика
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Бавария
Лига чемпионов|Группа A. 6-й тур
Унион
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
Копенгаген
Сегодня
23:00 (Мск)
Галатасарай
Лига чемпионов|Группа A. 6-й тур
Наполи
Сегодня
23:00 (Мск)
Брага
Лига чемпионов|Группа C. 6-й тур
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Реал Сосьедад
Лига чемпионов|Группа D. 6-й тур
10:39, 12 декабря 2023Спорт

Президент Латвии высказался о возможном бойкоте Олимпиады из-за допуска россиян

Президент Латвии Ринкевичс допустил бойкот Олимпиады из-за допуска россиян

Фото: Lehtikuva / Markku Ulander / Reuters

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов до Олимпийских игр 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Его высказывание приводит LRT.

Политик допустил бойкот соревнований Латвией и Украиной. «Но это решение, которое должно быть принято правительствами и спортивными сообществами в каждой стране и, конечно, оно должно быть хорошо скоординировано и хорошо продумано со странами-единомышленниками», — отметил Ринкевичс.

Ранее исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что страна выступит на соревнованиях.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Играм в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом не будут допущены атлеты, поддерживающие СВО, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      СК завершил расследование дела о гибели 84 российских военнослужащих в Чечне в 2000 году. Что стало известно следствию?

      Анонсированы масштабные изменения в жизни россиян после Нового года

      Более 3,6 тысячи москвичей получили первые паспорта в торжественной обстановке

      В российской больнице замерзающим в палатах пациентам помогли советом

      Названо последствие тяжелой формы COVID-19

      Йеменские хуситы заявили об атаке на норвежское судно

      В Польше полиция применила силу к протестующим на границе с Украиной

      В Москве частично возобновили регистрацию авто и выдачу прав

      В российской школе уволили пожаловавшуюся на холод повариху

      Россиян предупредили об опасности постоянного запотевания окон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости