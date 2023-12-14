МОК обвинили в попытке расколоть российское спортивное сообщество

Мамиашвили: МОК условиями допуска на ОИ пытается расколоть российское сообщество

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили оценил условия допуска россиян на Олимпийские игры-2024. Его слова передает РИА Новости.

Мамиашвили обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в попытке расколоть российское спортивное сообщество. «Надо проанализировать эти не совсем этичные, мягко выражаясь, рекомендации по допуску наших спортсменов. Условия, которые нам выдвигаются, никак не укладываются в одни рамки с Олимпийской хартией», — отметил он.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. На Игры на данный момент квалифицировались шесть россиян и пять белорусов.

При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.