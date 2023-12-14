Президент МОК прокомментировал допуск россиян на Олимпийские игры-2024

Президент МОК Томас Бах поддержал допуск россиян на Олимпийские игры-2024

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах оценил допуск россиян на Олимпийские игры-2024. Его комментарий приводит BBC.

«Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств», — заявил он, таким образом поддержав решение.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. На Игры на данный момент квалифицировались шесть россиян и пять белорусов.

При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.