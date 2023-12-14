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11:02, 14 декабря 2023Наука и техника

Названы признаки опасного QR-кода

ArsTechnica: QR-коды могут быть опасны, если переводят на подозрительный сайт

Фото: Unsplash

Федеральная торговая комиссия США (FTC) перечислила признаки QR-кодов, которые могут нанести пользователям вред. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

По словам представителей правительственной организации, двумерные штрих-коды чрезвычайно распространены. QR-коды стали использовать мошенники и хакеры для кражи информации и распространения вирусов.

Главной особенностью QR-кода, который может навредить пользователю и устройству, назвали перенаправление на подозрительный сайт или многочисленный переход на несколько веб-ресурсов. В этом случае пользователь должен сверить адрес сайта, на который его переправили, с ожидаемым.

Также в ряде случаев злоумышленники заменяют оригинальный QR-код на свой: например, клеят его поверх настоящего в общественном транспорте, торговых центрах и прочих публичных местах. Кроме того, иногда на QR-кодах написано, что для сканирования требуется специальное ПО: по словам экспертов, коды можно отсканировать с помощью обычной камеры смартфона.

В заключение в FTC предупредили, что пользователь не должен вводить никаких конфиденциальных данных на сайтах, куда его привел QR-код, без подтверждения, что ресурс не является фишинговым.

В начале декабря специалисты Hornetsecurity заявили, что хакеры по всему миру использовали фишинг для атаки на пользователей чаще, чем другие способы мошенничества в интернете. Доля атак подобного вида составила 43,4 процента.

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      Андрей Ставицкий
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