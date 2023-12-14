В «Спартаке» высказались о дате дебюта Ковальчука за клуб
Главный тренер московского «Спартака» Алексей Жамнов высказался о дате дебюта за клуб 40-летнего нападающего Ильи Ковальчука. Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, это зависит от состояния игрока. «Сейчас Илья приедет и будет полноценно готовиться с нами. Это будет в ближайшие дни. Решение о привлечении его к играм за тренерским штабом», — зявил Жамнов.
7 декабря Ковальчук объяснил решение возобновить карьеру и подписать контракт со «Спартаком». «В 2001 году я уезжал из Сокольников, в принципе, у меня сложилась неплохая карьера, но я посчитал, что у меня есть какая-то недосказанность по отношению к родному клубу», — заявил игрок.
О возвращении Ковальчука в «Спартак» было объявлено 5 декабря. Форвард подписал контракт с клубом до конца сезона. Уточнялось, что он будет играть за спартаковцев под 71-м номером.
Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге за несколько клубов больше десяти лет. Последней командой форварда был омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина. Спортсмен приостановил карьеру после сезона-2020/2021. Он является воспитанником «Спартака».