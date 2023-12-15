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10:35, 15 декабря 2023Спорт

Бой Махачева признали лучшим в 2023 году

Бой Махачева и Волкановски признали лучшим в 2023 году на World MMA Awards

Фото: Jasmin Frank / USA TODAY Sports / Reuters

Бой с участием российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислама Махачева признали лучшим на The World MMA Awards. Все результаты премии доступны на сайте MMA Fighting.

В номинации бой года победил поединок Махачева против австралийца Александра Волкановски в феврале 2023 года. Тогда победу единогласным решением судей одержал россиянин, впервые защитив титул.

21 октября Махачев во второй раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, нокаутировав Волкановски в первом раунде.

Всего в карьере 32-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение лишь однажды. Он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

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