В России обвинили МОК в проявлении слабости

Экс-министр Колобков заявил, что МОК будет извиняться перед российским спортом

Бывший министр спорта России Павел Колобков оценил условия допуска россиян на Олимпийские игры-2024. Его комментарий приводит РИА Новости.

Экс-министр обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в проявлении слабости. «Надеюсь, эта организация когда-нибудь одумается и начнет занимать более принципиальную позицию. При этом я уверен, что там много сильных спортивных чиновников. Уверен, через какое-то время, если у них есть совесть, они будут извиняться», — заявил он.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Глава организации Томас Бах подчеркнул, что спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств.

На Игры на данный момент квалифицировались шесть россиян и пять белорусов. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.