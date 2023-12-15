Взорвавший гранаты в сельсовете депутат партии Зеленского оставил дома записку

«Страна.ua»: депутат оставил дома записку перед подрывом гранат в Закарпатье

Депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Сергей Батрин, взорвавший гранаты на заседании сельсовета в Закарпатской области, перед подрывом оставил дома предсмертную записку. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Из записки следует, что Батрин готовился к подрыву гранат», — сказано в публикации.

Вечером 15 декабря сообщалось, что депутат перенес операцию после произошедшего. Как уточнялось, нардеп совершил подрыв гранат из-за ссоры с коллегами по вопросу бюджета на 2024 год. За несколько дней до произошедшего Батрин на видео выступил с критикой в адрес старосты общины.

По предварительным данным, ранения получили 26 человек, шесть из них — в тяжелом состоянии. Врио заместителя начальника департамента коммуникации нацполиции Юлия Гирдвилис заявила, что депутату грозит до 10 лет лишения свободы.