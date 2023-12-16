Раскрыта просьба Зеленского к лидерам ЕС

FT: Зеленский заявил лидерам ЕС, что начало переговоров о членстве важнее помощи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил главам стран Европейского союза (ЕС), что для него важнее начало переговоров о вступлении республики в объединение, чем получение положительного решения о дополнительной финансовой помощи. Его просьбу раскрыло издание Financial Times (FT).

«Зеленский в частном порядке заявил лидерам, что ему важнее получить согласие на переговоры о членстве в ЕС, чем [согласие] на финансирование», — пишет FT со ссылкой на чиновников ЕС.

Кроме того, источник издания добавил, что у украинской стороны ликвидность на январь. Однако затем Киев столкнется с ограниченностью средств, уточнил он.

16 декабря глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности Будапешта наложить жесткое вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС. По его словам, решение о начале переговорного процесса не имеет практического значения.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о решении начать переговоры о членстве Украины и Молдавии в ЕС. При этом главы стран Евросоюза не устанавливали сроки запуска переговорного процесса.