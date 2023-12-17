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15:40, 17 декабря 2023Россия

На границе с Украиной завязался бой с диверсантами. Что известно о ситуации?

Гладков: на границе белгородского села Теребрено идет бой с ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

В приграничном российском селе на территории Белгородской области идет стрелковый бой. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, под обстрелом находится село Теребрено Краснояружского района.

Представитель власти подчеркнул, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле.

Раскрыты подробности боя на границе с Украиной

Российские военнослужащие, предположительно, вступили в противостояние с членами украинской диверсионной группы (ДРГ). Согласно некоторым данным, бой начался около 11 утра.

Есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

Известно, что в населенном пункте, о котором идет речь, проживают примерно 200 человек. На данный момент жителей не эвакуировали, люди прячутся по укрытиям.

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2 июня 2023

Ранее в том же районе на мине подорвался автомобиль

На минувшей неделе в Краснояружском районе на мине подорвался автомобиль с тремя людьми.

Среди пострадавших оказалась глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Она получила перелом стопы, а также ранение мягких тканей головы и была экстренно прооперирована. Водитель автомобиля Нуриддин Агалиев в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Другого пострадавшего, замглавы района Игоря Бородаенко, спасти не удалось. Мужчина получил самое тяжелое ранение, врачи боролись за его жизнь в течение нескольких дней.

Фото: Stringer / Reuters

Украинские диверсанты неоднократно атаковали Белгородскую область

Украинская ДРГ также предпринимала попытку нападения на Новую Таволжанку в Белгородской области в начале июня. Гладков тогда сообщал, что готов встретиться с диверсантами на пункте пропуска «Шебекино» ради пленных, если те еще живы.

Увидел обращение подлецов, негодяев, убийц и фашистов, которые якобы хотят встречи со мной, предлагая разговор "в обмен" на пленных. Надеюсь, что они все будут уничтожены. По-другому не может быть по определению

Вячеслав Гладковгубернатор Белгородской области

Как уточнили в Минобороны России, бойцы Вооруженных сил Украины планировали переправиться через реку в районе Новой Таволжанки. «По противнику нанесен артиллерийский удар, он рассеян и отошел», — отчитались в военном ведомстве.

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