Фетисов оценил возможное лишение России членства в IIHF

Фетисов заявил, что у Международной федерации хоккея нет права исключать Россию

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов оценил возможное лишение Федерации хоккея России (ФХР) членства в Международной федерации хоккея (IIHF). Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Что будет, если Россию исключат из IIHF? А кто они нам такие? У них нет права исключать, они нарушают все права, пускай попробуют!» — заявил Фетисов.

Ранее сообщалось, что к ФХР могут быть применены санкции, если организация продолжит игнорировать решения по делу вратаря московского ЦСКА Ивана Федотова. По информации «Матч ТВ», из-за этого IIHF может подать иск в дисциплинарный комитет.

1 сентября Федотов вышел на лед в матче Континентальной хоккейной лиги. IIHF оштрафовала ФХР и самого игрока, пригрозив дополнительными санкциями в случае, если он продолжит участвовать в матчах. После этого Федотов неоднократно участвовал в матчах чемпионата.

14 августа IIHF дисквалифицировала хоккеиста на четыре месяца и запретила ЦСКА проводить международные трансферы сроком на год. Армейцам отказали в регистрации контракта с Федотовым на новый сезон КХЛ из-за действующего соглашения игрока с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерс». Он должен был уехать в США годом ранее, но был задержан по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего направлен на прохождение службы в ВМФ России.