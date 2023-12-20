Аэропорт Волгограда экстренно закрывали для полетов. Что об этом известно?

Аэропорт Волгограда закрывали для полетов, аэронавигация была ограничена

Международный аэропорт в Волгограде Гумрак экстренно закрывали для полетов. Об этом сообщила пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.

Из-за введенных ограничений по аэронавигации один рейс из Москвы авиакомпании «Победа» был направлен на запасной аэродром в Саратов. Помимо этого, с задержкой прибудет рейс авиакомпании Сибирь из Москвы.

На данный момент прилеты и вылеты в/из аэропорта Волгограда ограничены Анастасия Голодова пресс-секретарь аэропорта Волгограда

Согласно информации онлайн-табло международного аэропорта Волгограда, задерживается вылет рейсов в Санкт-Петербург и двух — в Москву. На прилет в общем счете задерживается два рейса, оба из столицы.

Позднее, в 11:45 по московскому времени, в пресс-службе аэрогавани уточнили, что ограничения сняты. Работа аэропорта Гумрак продолжается в штатном режиме. Ожидаются прибытия всех задержанных рейсов.

После снятия ограничений была открыта регистрация рейса из Волгограда в Новый Уренгой, ранее вылет этого рейса задерживался.

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Рейсы в аэропорту Волгограда ранее задерживали после атаки БПЛА

Аналогичные ограничения в волгоградском аэропорту ввели в воскресенье, 17 декабря. Были задержаны три рейса из Москвы, а также два в столицу и один в Стамбул. Причиной тому стали попытки атаки с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты в Волгоградской области.

Тогда Министерство обороны России сообщило, что дежурные средства ПВО уничтожили и перехватил 33 украинских беспилотных летательных аппарата над тремя регионами страны, а именно над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил отражение атаки дронов в регионе. Он отметил, что при попытке удара никто не пострадал, разрушений нет.

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Ранее ограничения ввели в трех аэропортах Москвы

Во вторник, 19 декабря, московские аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вынужденно приостанавливали работу. По данным СМИ, был введен план «Ковер», над территорией Московской области работала ПВО. Все рейсы перенаправили в Шереметьево.

Из-за введенных в столичных аэропортах ограничений были задержаны 38 рейсов. На запасные аэродромы пришлось уйти 16 самолетам.

При этом в пресс-службе аэропорта Домодедово опровергли введение ограничение на полеты из-за введения плана «Ковер». Там уточнили, что сейчас авиагавань работает в штатном режиме.