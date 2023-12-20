Футболисты напали на судью во время матча в Турции

Футболисты сломали нос арбитру в матче любительской лиги Турции

Футболисты напали на судью во время матча в Турции. Об этом сообщает Aykırı в соцсети X.

Инцидент произошел в матче любительской лиги между «Кумчатыспором» и «Чизре Диджлеспором» (1:1). В результате нападения футболистов «Кумчатыспора» у арбитра оказался сломан нос.

Это не первое нападение на судью в Турции. Ранее в матче 15-го тура чемпионата страны между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1) президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа избил арбитра Халила Умута Мелера. Судья упал на газон, после чего его госпитализировали.

В ответ Турецкая футбольная федерация приостановила чемпионат страны. Коджа принес извинения всему сообществу турецких арбитров, футболистам и народу Турции, после чего подал в отставку.