Российским туристам напомнили права при овербукинге в отеле

Юрист Черепанов: при овербукинге туристы могут вернуть деньги с компенсацией

В случае овербукинга в отеле путешественники имеют право не только на возврат денег, но и на компенсацию понесенных убытков. Об этом российским туристам напомнил юрист по правам потребителей Василий Черепанов, его слова передают «Известия».

По его словам, исполнитель обязан вернуть деньги за неоказанную услугу в течение десяти дней. «Турист также может просить компенсировать ему убытки — например, если ему пришлось забронировать гостиницу дороже», — добавил Черепанов.

Юрист также посоветовал этим не злоупотреблять и выбирать гостиницу, близкую по уровню к той, в которую заселиться не удалось. Он также уточнил, что если турист согласится на предложение туроператора переселиться в отель дешевле, ему полагается возврат разницы денежных средств. Для этого путешественнику необходимо обратиться к исполнителю с претензией. Если тот не согласится выплатить компенсацию, можно обратиться в суд, заключил Черепанов.

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