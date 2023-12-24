Глава МОК высказался о выполнении требований Украины по россиянам

Глава МОК Бах: невыполнение требований Украины не означает поддержку конфликта

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался о выполнении требований Украины по участию россиян в соревнованиях. Его слова приводит Zeit.

«Нельзя считаться сторонником продолжения боевых действий просто потому, что мы не выполняем все требования Украины. Тем более что мы с самого начала целиком и полностью поддерживали украинских спортсменов», — заявил глава МОК. Бах счел решение о допуске россиян на Олимпийские игры-2024 золотой серединой и отметил, что Украина не должна наказывать своих атлетов и бойкотировать турнир.

8 декабря МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Бах подчеркнул, что спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств.

На Игры на данный момент квалифицировались шесть россиян и пять белорусов. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париж не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине и имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Также турнир пропустят представители командных видов спорта.