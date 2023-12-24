Испанский шахматист оценил санкции против российского спорта

Испанский гроссмейстер Франсиско Вальехо осудил смешивание политики и спорта

Испанский гроссмейстер, чемпион мира среди юниоров Франсиско Вальехо осудил санкции против российского спорта. Его слова приводит «Чемпионат».

«Мне не нравится, что спорт смешивают с политикой. Это две разные вещи», — такую оценку дал шахматист происходящему. Он добавил, что не понимает, почему не может принимать участие в турнирах в России.

В ноябре Международная федерация шахмат (ФИДЕ) продлила разрешение российским и белорусским шахматистам выступать под флагом организации. Оно распространяется на тех, кто уже выступает в нейтральном статусе, и продлится до 1 января 2025 года.

В феврале ФИДЕ разрешила российским игрокам менять спортивное гражданство по ускоренной программе. Сообщалось, что россияне смогут представлять другую европейскую страну во всех официальных индивидуальных турнирах ФИДЕ со следующего дня после подачи заявки. Решение связано с переходом Федерации шахмат России в Азиатскую шахматную федерацию.