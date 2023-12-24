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12:02, 24 декабря 2023Спорт

Российский-боксер чемпион Родионов погиб в ДТП после похорон матери. Что известно о страшной аварии?

Российский боксер Родионов врезался в отбойник и разбился в день похорон матери

Кадр: bloodandsweatmma / YouTube

В воскресенье, 24 декабря, в городе Волжский проходят похороны чемпиона России и Европы по боксу Альберта Родионова. Титулованный спортсмен разбился в аварии в Краснодарском крае.

Ему было 25 лет. В ночь своей гибели Родионов возвращался с похорон матери.

Боксер-чемпион влетел в дорожное ограждение

Как сообщили в ГИБДД по Краснодарскому краю, смертельное ДТП произошло 21 декабря на 18-м километре трассы КраснодарЕйск в Динском районе около 03:00 мск.

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

«По предварительным данным, 25-летний мужчина, управляя автомобилем "Лада Ларгус", не избрал безопасную скорость движения, допустил наезд на дорожное ограждение парапетного типа, после чего произошло возгорание автомобиля. В результате происшествия водитель от полученных травм погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — говорится в сводке ведомства в Telegram.

Как стало известно позже, Родионов возвращался с похорон матери.

«В тот день он похоронил свою мать, ночью разбился», — сообщил источник РИА Новости.

Альберт Родионов

Альберт Родионов

Кадр: Евгений Шеремет / YouTube

У Родионова остались жена и маленькая дочь

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко рассказала, что у 25-летнего боксера остались жена и семилетняя дочь. В Федерации также заявили, что возьмут на себя все расходы на похороны и окажут поддержку семье Родионова.

Федерация бокса России приносит соболезнования семье и близким нашего спортсмена. Весь боксерский мир скорбит вместе с вами. Берегите себя и близких, друзья

Татьяна Кириенкогенеральный секретарь Федерации бокса России

Альберт Родионов родился в Волгограде, в шесть лет переехал в Волжский. В девять лет он начал заниматься боксом и уже в 14 лет попал в сборную России. Родионов — трехкратный победитель первенства России и победитель первенства Европы по боксу. В 2021-2022 годах спортсмен участвовал в двух поединках по смешанным единоборствам в промоушенах Hardcore и Nomad FC.

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      Екатерина Подвигина
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