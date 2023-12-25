На Украине объяснили отсутствие акций против россиян в НХЛ

Тренер сборной Украины Христич заявил, что НХЛ не допустит акций против россиян

Главный тренер сборной Украины по хоккею Дмитрий Христич объяснил отсутствие акций против россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит sport.nv.ua.

«НХЛ — это большая машина, которая сама за себя. Им следует и должно защищаться от политики. Я не знаю, как они эти протесты могут создавать и где. На улице просто, перед кем? Нет!» — заявил тренер. Он подчеркнул, что лига не допустит никаких политических акций.

6 декабря хоккейный агент Дэн Мильштейн объяснил отказ НХЛ от отстранения российских спортсменов. Функционер связал это с финансовой независимостью организаций.

28 февраля 2022 года руководство НХЛ огласило санкционные меры в отношении России. Организация приостановила сотрудничество с партнерами из России и отказалась от проведения каких-либо соревнований под своей эгидой на территории страны.