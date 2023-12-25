На Украине заявили об отравлении журналиста Красовского. Он жаловался на угрозы

Российский журналист Красовский сообщил о госпитализации, он мог быть отравлен

На Украине заявили, что журналист и бывший директор вещания Russia Today (RT) на русском языке Антон Красовский, ранее жаловавшийся на угрозы, был отравлен. Издание Kyiv Post ссылается на источник в Главном управлении разведки Украины (ГУР).

Вышедший на связь журналист рассказал, что постепенно приходит в себя после того, как попал в больницу в начале прошлой недели. «Красовский не объяснил, из-за чего он заболел, но источник в разведке Украины сообщил, что он был отравлен», — говорится в материале Kyiv Post.

Источник в украинской разведке также рассказал, что состояние журналиста продолжает ухудшаться. По его словам, якобы последнее сообщение было написано не им самим. Каких-либо подробностей и доказательств больше не приводится.

Фото: Sergei Chuzavkov / Globallookpress.com

Симоньян отреагировала на сообщения о состоянии Красовского

Главред RT Маргарита Симоньян, в свою очередь, заявила в Telegram-канале, что она созванивалась с бывшим сотрудником Russia Today.

Красовский мне только что звонил. Приходит в себя. И это действительно Красовский, а не «кто-то вместо него», как обещали киевские Маргарира Симоньян главный редактор RT

Красовский рассказал о госпитализации после потери сознания

24 декабря журналист в своем Telegram-канале поделился, что попал в больницу на прошлой неделе после ухудшения самочувствия.

Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя. Спасибо всем за участие Антон Красовский журналист, бывший директор телеканала Russia Today на русском

Журналист жаловался на угрозы от неизвестных

В сентябре Красовский сообщил, что обнаружил у своей квартиры пакет, где были две коробки и угрожающее послание на его имя. К посту он прикрепил снимок письма, где упоминается теракт в отношении дочери известного философа Александра Дугина, журналистки Дарьи Дугиной. Красовский сообщил, что обе коробки были отправлены в ФСБ, специалисты начали изучение записи с камер возле его квартиры.

Суд на Украине заочно приговорил Красовского к пяти годам лишения свободы

В феврале Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что Красовский получил максимальный срок лишения свободы по двум статьям Уголовного кодекса Украины — о публичных призывах к геноциду и свержению конституционного строя. При этом ведомство указало, что им известно о местонахождении телеведущего. Говорилось о проведении комплексных мероприятий «для привлечения его к ответственности».

В октябре 2022 года в эфире программы «Антонимы» на канале RT Красовский высказался об украинских детях. «А топить таких надо было. Топить этих детей. (...) Раз сказал, что москали оккупировали [Украину], сразу бросаешь его в реку с бурным течением», — высказался он тогда. Позже Симоньян сообщила о приостановке сотрудничества RT с журналистом. Через некоторое время Красовский извинился за свои слова.