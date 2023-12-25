Тренер Тарасова в ответ Бестемьяновой заявила, что не оскорбляла фигуристок

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила осудившей ее за оскорбления фигуристов олимпийской чемпионке в танцах на льду Наталье Бестемьяновой. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Тарасова заявила, что довольна своей работой. «Мы никого не обижали и не оскорбляли. Обиды от девочек‑фигуристок не было. Не знаю, почему Бестемьянова так сказала, спросите у нее», — подчеркнула она.

23 декабря Бестемьянова критически оценила комментарии Тарасовой во время чемпионата России по фигурному катанию. По ее мнению, на телевидении нельзя оскорблять и унижать людей.

Во время чемпионата России-2024 Тарасова высмеяла выступления Марии Талалайкиной и Майи Хромых. Она указала на их лишний вес.