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00:28, 26 декабря 2023Наука и техника

«Калашников» начал производство экипировки «Стрелок»

«Калашников»: серийное производство доработанной экипировки «Стрелок» началось

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

В России началось серийное производство доработанного штурмового комплекта экипировки «Стрелок», который апробирован в Силах специальных операций. Об этом сообщил президент концерна «Калашников» Алан Лушников в интервью телеканалу «Россия 24», передает ТАСС.

«Если говорить о средствах защиты, в этом году мы поставляем комплект боевого снаряжения "Стрелок" — это наш штурмовой комплект, который мы согласовали с заказчиком. Сделан на основе нашей модульной разгрузочной системы — это достаточно серьезная разработка, которой уже несколько лет. Мы много апробировали, апробировали в Силах специальных операций, получили очень позитивные отзывы, еще доработали, и теперь он пошел в серию, и посмотрим, как он будет применяться», — сказал он.

Ранее в декабре стало известно, что в российские войска начались поставки экипировки «Стрелок». В комплект входит бронежилет «Корсет плюс» с классом защиты Бр5 и системой распределения веса, модули допзащиты, подсумки, 30-литровый рюкзак и транспортировочная сумка.

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В сентябре в концерне «Калашников» рассказали о завершении первой поставки комплектов зимней формы из состава нового всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) для военнослужащих.

В августе первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что российские военные опробовали в зоне проведения специальной военной операции первую партию новых бронежилетов «Оберег».

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