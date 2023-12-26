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22:06, 26 декабря 2023Спорт

Махачева признали лучшим бойцом года

ESPN признал российского чемпиона UFC Ислама Махачева лучшим бойцом 2023 года

Фото: Jasmin Frank-USA TODAY Sports / Reuters

Российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислама Махачева признали лучшим бойцом года по версии ESPN. Пост доступен в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) издания.

Источник назвал спортсмена преемником Хабиба Нурмагомедова, а 2023 год — самым успешным в его карьере. По мнению журналистов, в поединках против австралийца Александра Волкановски он показал себя настоящим чемпионом.

15 декабря The World MMA Awards назвал поединок Махачева против Волкановски в феврале лучшим в 2023 году. Тогда победу единогласным решением судей одержал россиянин, впервые защитив титул.

21 октября Махачев во второй раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе, нокаутировав Волкановски в первом раунде.

Всего в карьере 32-летний россиянин провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев поражение лишь однажды. Он возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

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      Анастасия Борисова
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