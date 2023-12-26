«Нарушили этические нормы» Сотрудники российского телеканала устроили костюмированную вечеринку и лишились работы

Трех сотрудниц телеканала «Волгоград 24» уволили за костюмированную вечеринку

Трех сотрудниц российского государственного телеканала «Волгоград 24» (ГТРК «Волгоград-ТРВ») уволили после частной костюмированной вечеринки, они лишились работы, поскольку их наряды сочли нарушающими этику компании.

Размещенные в соцсетях фотографии с мероприятия распространились в сети и вызвали общественный резонанс. Некоторые участники были в образах героев фильмов и комиксов, например, Харли Квинн и Женщины-кошки, а также «в костюмах киллеров и монашек» — судя по снимкам, один из участников вечеринки пришел в костюме Агента 47 из серии видеоигр Hitman. Позднее журналисты удалили фото из соцсетей.

Руководство телеканала провело служебное расследование

В ГТРК «Волгоград» подчеркнули, что новогодние корпоративы не устраивают уже много лет, а обсуждаемая вечеринка проведена за счет самих участников, которые «забыли при этом, что их внешний вид и поведение должны соответствовать статусу работника государственной телерадиокомпании».

Руководство ГТРК считает эту вечеринку сотрудников неуместной, необдуманной выходкой, которая не имеет ничего общего с работой и в целом с профессиональной и общественной позицией коллектива. ГТРК «Волгоград-ТРВ»

Замдиректора ГТРК «Волгоград-ТРВ» и депутат Волгоградской областной думы Надежда Кулешова в беседе с V1 уточнила, что это не был корпоратив компании, «просто сотрудники собрались в нерабочее время».

По итогам служебного расследования одна телеведущая и два продюсера были уволены, заместителю директора по телевидению и радио объявлен строгий выговор, заместителю директора по кадрам указано на необходимость усиления воспитательной работы в коллективе.

Мероприятие сравнили с голой вечеринкой Ивлеевой

Пользователи соцсетей назвали мероприятие волгоградских журналистов неудачной пародией на скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в ночь с 20 на 21 декабря в московском клубе Mutabor. Дресс-код звучал как «почти голый» и предполагал минимум одежды.

Вечеринку посетили многие звезды российского шоу-бизнеса в нарядах, оголяющих тело. Так, рэпер Vacio появился на вечеринке полностью голым с одним носком, который был надет на гениталии. Во время мероприятия единственная вещь на теле артиста была снята. Позже его арестовали на 15 суток.

Попавшие в сеть видео и фото с мероприятия спровоцировали волну возмущения. Недовольные мероприятием обратились в прокуратуру. В вечеринке усмотрели пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Вечеринку посетил и поп-певец Филипп Киркоров. Позже он оправдался перед пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым, заявив, что пошел на нее из-за того, что заранее пообещал Ивлеевой, не зная полностью концепции мероприятия.

У меня ума хватило туда дальше не пойти. Я просто обещал ей, она у меня в клипе снималась. Она меня пригласила, сказала, что будет новогодний бал, дресс-код naked. Я заморочился на "Дольче Габбана", "Баленсиага". А потом, когда я вошел и увидел это… Говорю, Катя (это моя помощница), только бэкстейдж и цветочки (и на выход) Филипп Киркоров российский певец

Позже вечеринку прокомментировала сама Анастасия Ивлеева. Она объяснила, что вечеринка была посвящена презентации фотосессий, которые не получилось опубликовать в журнале Playboy, ушедшем из России. Этим были обусловлены требования к нарядам гостей. Она извинилась за то, что фото и видео с мероприятия попали в сеть, и пообещала отправить деньги, вырученные с вечеринки, на благотворительность.

