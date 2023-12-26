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12:44, 26 декабря 2023Спорт

Тарасова оценила номер Валиевой под песню из «Слова пацана»

Тарасова назвала программу Валиевой под саундтрек к «Слову пацана» гармоничной

Фото: Киселев Сергей / Агентство «Москва»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила номер российской фигуристки Камилы Валиевой под песню из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте». Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова назвала программу Валиевой гармоничной. «Было видно, что Камиле нравится то, что она делает», — отметила специалист.

24 декабря Валиева исполнила новый показательный номер на чемпионате России-2024. Программа началась под попурри, после которого спортсменка каталась под саундтрек к сериалу — песню «Пыяла» группы «Аигел».

На чемпионате страны Валиева заняла третье место. После короткой программы она лидировала, однако в произвольной допустила падение, попытавшись исполнить четверной тулуп.

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      Дарья Коршунова
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