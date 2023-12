Китаю предсказали лидерство в мировой экономике к 2037 году

CEBR: экономика Китая может обойти американскую в 2037 году

Китай может выйти на первое место в мире по объемам ВВП, обогнав экономику США, не ранее 2037 года. Такой прогноз представил британский Центр экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR). На исследование ссылается The Telegraph.

Центр ухудшил прогноз по сравнению с предыдущим годом — тогда ожидалось, что экономика КНР станет лидирующей в 2036 году. Перспективы роста ухудшились из-за кризиса в сфере недвижимости в Китае и медленного восстановления после пандемии коронавируса. Причем в 2021 году аналитики ожидали, что КНР обгонит США по объему ВВП в 2030 году.

Эксперты CEBR также отметили, что быстрорастущие азиатские страны, такие как Индонезия и Вьетнам, продолжат увеличивать долю в мировой экономике до 2050 года — это связано с тем, что рост экономики замедляется из-за старения населения и роста долга в западных экономиках. В долгосрочной перспективе исследователи видят, что США снова обгонят КНР — это произойдет в 2050-х годах. Причем к 2080 году крупнейшей экономикой мира станет Индия. Прогнозируемое положение дел будет иметь последствия для геополитики, поскольку потенциально появятся три сверхдержавы вместо двух нынешней, отмечают в CEBR.

Представители Финансово-экономического управления Коммунистической партии КНР ранее заявили, что экономика Китая перейдет к послекризисному восстановлению в 2024 году. Этому будет способствовать ряд факторов, включая относительно низкий уровень потребительских цен, а также небольшой размер государственного долга Китая.