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16:21, 26 декабря 2023Забота о себе

Врач призвала отказаться от посещения бани некоторых россиян

Терапевт Тимощенко призвала отказаться от посещения бани людей с температурой

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Терапевт Анастасия Тимощенко призвала отказаться от посещения бани людей с инфекциями и температурой. В комментарии для News.ru врач назвала и другие категории россиян, кому парная может навредить.

Тимощенко подчеркнула, что баня опасна для людей с заболеваниями сердца: стенокардией, повышенным давлением, сердечной недостаточностью. Также парилка противопоказана при заболеваниях кожи с гнойничковыми инфекциями.

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Не следует посещать баню беременным женщинам, так как им следует избегать излишней нагрузки на сердце, добавила терапевт. Кроме того, Тимощенко рекомендовала не водить в парилку маленьких детей.

Ранее врач Екатерина Волкова назвала посещение бани одним из способов обретения энергии зимой. Также она посоветовала принимать контрастный душ.

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      Алиса Дмитриева
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