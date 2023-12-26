Врач призвала отказаться от посещения бани некоторых россиян

Терапевт Тимощенко призвала отказаться от посещения бани людей с температурой

Терапевт Анастасия Тимощенко призвала отказаться от посещения бани людей с инфекциями и температурой. В комментарии для News.ru врач назвала и другие категории россиян, кому парная может навредить.

Тимощенко подчеркнула, что баня опасна для людей с заболеваниями сердца: стенокардией, повышенным давлением, сердечной недостаточностью. Также парилка противопоказана при заболеваниях кожи с гнойничковыми инфекциями.

Не следует посещать баню беременным женщинам, так как им следует избегать излишней нагрузки на сердце, добавила терапевт. Кроме того, Тимощенко рекомендовала не водить в парилку маленьких детей.

Ранее врач Екатерина Волкова назвала посещение бани одним из способов обретения энергии зимой. Также она посоветовала принимать контрастный душ.