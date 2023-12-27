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10:34, 27 декабря 2023Путешествия

Россияне станут чаще летать за границу в 2024 году

Вице-президент АТОР: доля летящих за рубеж россиян может составить 33 процента

Фото: Unsplash

Россияне станут летать за границу чаще в 2024 году, доля вылетающих за рубеж соотечественников может составить 23-33 процента от общего пассажиропотока. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По мнению специалиста, этих показателей можно достичь, если российские авиакомпании завершат процедуры урегулирования вопросов лизинга и страхования с зарубежными партнерами.

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«Напомним, при объемной финансовой поддержке со стороны государства российские авиакомпании S7, "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот" завершили "очистку" 92 самолетов. Теперь эти борты смогут летать за рубеж», — указывают в АТОР.

Другие эксперты заявляют, что доля зарубежного пассажиропотока составит максимум 23 процента, однако даже такой показатель будет выше прогнозируемого в середине 2022 года.

Ранее стало известно, что отечественный перевозчик S7 Airlines урегулировал страховой спор по 45 самолетам с лизингодателями. Зарубежные компании также отозвали требования к российским сторонам.

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      Зарина Дзагоева
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