В России подсчитали объем выплат нефтяникам ради сохранения цен на бензин

«Ъ»: выплаты российским НПЗ по нефтяному демпферу за 2023 год составят ₽1,7 трлн

По итогам 2023 года выплаты российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) по нефтяному демпферу могут составить 1,7 триллиона рублей. Объем выплат нефтяникам ради сохранения цен на бензин подсчитал «Коммерсантъ».

В декабре размер компенсации составит порядка 16,4 тысячи рублей за тонну бензина и около 21,6 тысячи рублей за тонну дизельного топлива. Суммарно объем выплат по демпферу аналитики Reuters оценивают в 160 миллиардов рублей (на 30 миллиардов меньше по сравнению с прошлым месяцем.

Нефтяной демпфер считается основным механизмом для стабилизации цен на топливо на российском рынке. При повышении цен на нефть экспортеры продают нефть на внутреннем рынке, а не вывозят за рубеж, а взамен получают субсидии из бюджета — там правительство добивается снижения цен.

В сентябре власти решили урезать выплаты нефтяным компаниям вдвое, чтобы отрасль получала на 50 миллиардов рублей в месяц меньше. По словам вице-премьера Александра Новака, урезанный демпфер будет действовать год, при этом в ведомстве планировали снизить выплаты по демпферу уже в июле, но тогда нефтяникам удалось получить отсрочку.

По данным Минфина, в августе российские нефтяники в рамках демпферного механизма получили 185,9 миллиарда рублей, что стало максимумом с начала года. При этом биржевые цены на топливо в последний месяц лета многократно обновляли рекорды. С октября правительство задним числом вернуло полные выплаты, что позволило стабилизировать цены.

«Манипуляция с демпфером, без преувеличения, одно из главных налоговых событий года. Перед сокращением демпфера вдвое курирующие министры и вице-премьер практически в один голос уверяли, что топливные цены существенно не изменятся. Перед возвратом полного демпфера Минфин отмечал, что состоявшийся рост цен с ним никак не связан. Однако нефтяники считают его одним из ключевых элементов фискальной политики и регулярно требуют пересмотра его параметров», — заявил эксперт по налогам Борис Луцет.

В августе в России начался топливный кризис — регионы страны стали сообщать о дефиците горючего. На нехватку топлива жаловались в том числе сельхозпроизводители. В сентябре биржевая стоимость топлива обновляла рекорды в ежедневном режиме, а оптовые цены начали перекладываться в розницу. После решения властей запретить вывоз топлива за рубеж биржевые цены стабилизировались, а проблему дефицита на какое-то время решили, однако нефтяники заявили заполнении хранилищ и решении снизить выпуск горючего.

В начале октября власти отменили запрет на экспорт дизельного топлива и ввели заградительную пошлину в 50 тысяч рублей за тонну. Она коснулась поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами. так в правительстве захотели бороться с серым экспортом, в рамках которого перекупщики получают топливо по внутренним ценам, а затем переправляют его на внешний рынок.