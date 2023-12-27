В России подсчитали объем выплат нефтяникам ради сохранения цен на бензин
По итогам 2023 года выплаты российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) по нефтяному демпферу могут составить 1,7 триллиона рублей. Объем выплат нефтяникам ради сохранения цен на бензин подсчитал «Коммерсантъ».
В декабре размер компенсации составит порядка 16,4 тысячи рублей за тонну бензина и около 21,6 тысячи рублей за тонну дизельного топлива. Суммарно объем выплат по демпферу аналитики Reuters оценивают в 160 миллиардов рублей (на 30 миллиардов меньше по сравнению с прошлым месяцем.
Нефтяной демпфер считается основным механизмом для стабилизации цен на топливо на российском рынке. При повышении цен на нефть экспортеры продают нефть на внутреннем рынке, а не вывозят за рубеж, а взамен получают субсидии из бюджета — там правительство добивается снижения цен.
В сентябре власти решили урезать выплаты нефтяным компаниям вдвое, чтобы отрасль получала на 50 миллиардов рублей в месяц меньше. По словам вице-премьера Александра Новака, урезанный демпфер будет действовать год, при этом в ведомстве планировали снизить выплаты по демпферу уже в июле, но тогда нефтяникам удалось получить отсрочку.
По данным Минфина, в августе российские нефтяники в рамках демпферного механизма получили 185,9 миллиарда рублей, что стало максимумом с начала года. При этом биржевые цены на топливо в последний месяц лета многократно обновляли рекорды. С октября правительство задним числом вернуло полные выплаты, что позволило стабилизировать цены.
«Манипуляция с демпфером, без преувеличения, одно из главных налоговых событий года. Перед сокращением демпфера вдвое курирующие министры и вице-премьер практически в один голос уверяли, что топливные цены существенно не изменятся. Перед возвратом полного демпфера Минфин отмечал, что состоявшийся рост цен с ним никак не связан. Однако нефтяники считают его одним из ключевых элементов фискальной политики и регулярно требуют пересмотра его параметров», — заявил эксперт по налогам Борис Луцет.
В августе в России начался топливный кризис — регионы страны стали сообщать о дефиците горючего. На нехватку топлива жаловались в том числе сельхозпроизводители. В сентябре биржевая стоимость топлива обновляла рекорды в ежедневном режиме, а оптовые цены начали перекладываться в розницу. После решения властей запретить вывоз топлива за рубеж биржевые цены стабилизировались, а проблему дефицита на какое-то время решили, однако нефтяники заявили заполнении хранилищ и решении снизить выпуск горючего.
В начале октября власти отменили запрет на экспорт дизельного топлива и ввели заградительную пошлину в 50 тысяч рублей за тонну. Она коснулась поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами. так в правительстве захотели бороться с серым экспортом, в рамках которого перекупщики получают топливо по внутренним ценам, а затем переправляют его на внешний рынок.