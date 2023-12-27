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15:41, 27 декабря 2023Россия

В Думе попросили Генпрокуратуру проверить инициативы по усыплению бродячих псов

Депутат ГД Бурматов попросил ГП проверить инициативы по усыплению бродячих псов

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Первый зампред Комитета Госдумы (ГД) по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов попросил Генпрокуратуру (ГП) проверить региональные инициативы по усыплению бродячих псов. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению депутата, российские регионы, которые приняли инициативы об усыплении бродячих и агрессивных собак, захотели пойти «по пути наименьшего сопротивления».

«Строительство приютов с помощью государственно-частного партнерства, штрафы за самовыгул питомцев или вовсе запрет. Что из этого арсенала регионы, принявшие такое решение, использовали? Ничего. Они просто решили не заморачиваться», — пояснил парламентарий.

Депутат отметил, что он запросил позицию Российской академии наук (РАН) по данному вопросу. Там ответили, что приюты являются наиболее эффективным способом регулирования численности бездомных животных.

Первым российским регионом, разрешившим эвтаназию бездомных животных, стала Бурятия. Позже аналогичные меры приняли власти Республики Алтай. Помимо того, в декабре аналогичный законопроект в первом чтении поддержали депутаты законодательного собрания Забайкальского края, а в Астраханской области региональная дума приняла разрешающий усыплять бездомных собак закон сразу в двух чтениях.

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