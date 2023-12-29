Политолог высказался о шансах Трампа после недопуска к праймериз в штате Мэн

Политолог Ярыгин: недопуск Трампа к праймериз в штате Мэн увеличивает его шансы

Намерение не допустить экс-президента США Дональда Трампа до участия в праймериз республиканцев в штате Мэн увеличивает его шансы на победу, полагает политолог, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Устранят ли действительно Трампа из бюллетеней в штате Мэн, сказать сложно, так как команда кандидата обжалует это решение, обратил внимание политолог. Однако юристы и политтехнологи экс-президента убеждены, что подобные решения сейчас играют ему на руку и наращивают его политический капитал.

«Сейчас такое решение безболезненно. Если его действительно устранят в штате Мэн из выборного процесса — это небольшая потеря. Это не тот штат, который постоянно голосует за республиканцев, то есть штат Мэн не изменит картину, потому что республиканцы не рассчитывают победить в штате Мэн, как и в Колорадо, который в последнее время все больше ориентирован на кандидатов от демократической партии», — высказался Ярыгин.

Трамп подчеркивает, что на него охотятся как на неудобного кандидата, то есть применяют неполитические методы для устранения его из политического процесса. Его цитируют большинство СМИ, ориентированных, как на демократическую, так и на республиканскую партии. Это играет только на увеличение его электоральной популярности. Неопределившийся электорат сейчас может поддерживать его Григорий Ярыгин политолог

Кроме того, практически все судебные и политические решения, которые направлены против Трампа, коррелируют с увеличением пожертвований в его избирательный фонд, рассказал собеседник «Ленты.ру».

Он добавил, что в США нет партийной дисциплины, при которой из центра даются инструкции устранять Трампа из избирательного процесса во всех штатах, ориентированных на нынешнюю администрацию. Избирательная система там децентрализована, и подобные решения принимаются в частном порядке.

В этой связи складывается ощущение, что эти инициативы проявляются на месте для решения внутриполитических задач на уровне штата, что кто-то делает себе политический капитал на уровне штата, потому что повлиять на выборы Трампа это не может. Я не исключаю, что госсекретарь в штате Мэн, которая объявила о недопущении Трампа на выборах может баллотироваться в ближайшем каком-нибудь электоральном цикле на избираемую должность Григорий Ярыгин политолог

Сейчас решения штатов о недопуске играют Трампу на руку, но в январе, феврале и марте у экс-президента начнутся другие судебные разбирательства. «Это уже другая история, связанная с неверным управлением предыдущей избирательной кампанией, налоговыми сложностями в корпорации Трампа. Она никак не связана с историей 6 января 2021 года. Как на него повлияет рассмотрение судебных дел весной — вопрос открытый», — подытожил политолог.

Дональда Трампа не допустят до участия в праймериз республиканцев в штате Мэн из-за участия в штурме Капитолия в январе 2021 года, говорится в заявлении госсекретаря штата Шенны Беллоуз. Штат бывшего президента США сообщил, что планирует обжаловать решение.

Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу, призывавшему к штурму Капитолия, участвовать в местных праймериз от Республиканской партии на выдвижение кандидатом в президенты в 2024 году.