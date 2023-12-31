Сальдо: Каховского водохранилища как такового после подрыва плотины в июне нет

Каховское водохранилище как таковое уже не существует после подрыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) плотины в июне. О судьбе водоема в эфире телеканала «Таврия» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, его слова приводит РИА Новости.

Разрушение плотины и уничтожение водохранилища он назвал трагическим событием. «Его сейчас уже нет», — сказал он.

Ранее Владимир Сальдо объяснил, почему Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались разрушить Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). По его словам, перед ВСУ поставили задание разрушить этот объект как транспортный узел. Губернатор отметил, что украинские военные наносили ракетные удары в одну точку в течение долгого времени.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В Кремле обвинили в произошедшем Киев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это преднамеренной диверсией украинской стороны. В свою очередь, глава Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид.