Бузова прокомментировала слухи о сближении с Давой

Бузова о слухах о сближении с Давой: в одну реку действительно дважды не входят

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью «Теленеделе» прокомментировала слухи о сближении с бывшим возлюбленным блогером и рэпером Давой (настоящее имя — Давид Манукян).

В беседе с изданием Бузова подтвердила, что ей удалось пообщаться с Давой во время съемок шоу «Сокровища императора» в Китае, где она была ведущей, а он — участником.

«В одну реку действительно дважды не входят, и знаете почему? Потому что река меняется, течение уносит старую воду и приносит новую. Поэтому второй раз вы входите уже в новую реку. Вот так я отношусь к этой поговорке. В этом мире меняется все», — прокомментировала Бузова слухи о воссоединении с экс-возлюбленным.

25 ноября Даву заметили на концерте Бузовой, где он вручил ей цветы, а она пошутила про бывшего ухажера. Позже певец Филипп Киркоров признался в попытках свести Бузову с Манукяном на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае.

В январе 2021 года Бузова объявила о расставании с Манукяном. Тогда она назвала себя свободной девушкой и попросила фанатов не задавать ей вопросов об их отношениях.