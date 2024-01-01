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08:22, 1 января 2024Культура

Бузова прокомментировала слухи о сближении с Давой

Бузова о слухах о сближении с Давой: в одну реку действительно дважды не входят
Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в интервью «Теленеделе» прокомментировала слухи о сближении с бывшим возлюбленным блогером и рэпером Давой (настоящее имя — Давид Манукян).

В беседе с изданием Бузова подтвердила, что ей удалось пообщаться с Давой во время съемок шоу «Сокровища императора» в Китае, где она была ведущей, а он — участником.

«В одну реку действительно дважды не входят, и знаете почему? Потому что река меняется, течение уносит старую воду и приносит новую. Поэтому второй раз вы входите уже в новую реку. Вот так я отношусь к этой поговорке. В этом мире меняется все», — прокомментировала Бузова слухи о воссоединении с экс-возлюбленным.

25 ноября Даву заметили на концерте Бузовой, где он вручил ей цветы, а она пошутила про бывшего ухажера. Позже певец Филипп Киркоров признался в попытках свести Бузову с Манукяном на съемках шоу «Сокровища императора» в Китае.

В январе 2021 года Бузова объявила о расставании с Манукяном. Тогда она назвала себя свободной девушкой и попросила фанатов не задавать ей вопросов об их отношениях.

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      Марина Совина
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