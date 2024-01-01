Футболист «Манчестер Сити» рассказал об ограблении своего дома

Игрок «Манчестер Сити» Грилиш рассказал об ограблении более чем на миллион евро

Футболист «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш рассказал об ограблении своего дома. Он опубликовал пост в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Даже не могу объяснить, насколько я опустошен из-за произошедшей кражи со взломом у меня дома несколько дней назад. Благодарен богу, что никто не пострадал. Честно говоря, это был мой лучший год в жизни с точки зрения футбола, но сейчас не похоже на то, что я могу это отпраздновать», — написал 28-летний игрок.

В преддверии Нового года воры вынесли из особняка футболиста часы и драгоценности на сумму более миллиона евро. В момент ограбления в доме находились родственники спортсмена.

В 2023 году Грилиш в составе «Манчестер Сити» завоевал первый в истории клуба требл, выиграв Английскую Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В составе сборной Англии футболист провел 35 матчей и стал серебряным призером чемпионата Европы-2020.

В июле вооруженному ограблению также подвергся дом другого футболиста, вратаря сборной Италии и французского ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы. Грабители ворвались в особняк голкипера, связали вратаря и его жену и удерживали их под дулом пистолета. Позднее Доннарумме с женой удалось выбраться и укрыться в ближайшем отеле.