В парламенте назвали популизмом анонсированную операцию ВСУ по захвату Крыма

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом новую операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) по захвату Крыма, которую анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассказы о том, что они скоро будут на берегах Крыма, ни что иное как очередной популизм. Военная операция Зеленского закончится для него и его боевиков плачевно, не успев даже начаться. Россия способна защитить свои территории от любого агрессора», — сказал он.

Шонус подчеркнул, что жители полуострова за последние десять лет неоднократно слышали заверения киевских властей о скором захвате полуострова.

Ранее Зеленский в интервью изданию The Economist сообщил, что Крым и связанная с ним битва на Черном море станут «центром притяжения» военных усилий в конфликте с Россией.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что политические изменения в Соединенных Штатах могут лишить Киев американской помощи.