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11:07, 2 января 2024Россия

Военную операцию ВСУ по захвату Крыма оценили

В парламенте назвали популизмом анонсированную операцию ВСУ по захвату Крыма
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: NTB / Javad Parsa / Reuters

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал популизмом новую операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ) по захвату Крыма, которую анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассказы о том, что они скоро будут на берегах Крыма, ни что иное как очередной популизм. Военная операция Зеленского закончится для него и его боевиков плачевно, не успев даже начаться. Россия способна защитить свои территории от любого агрессора», — сказал он.

Шонус подчеркнул, что жители полуострова за последние десять лет неоднократно слышали заверения киевских властей о скором захвате полуострова.

Ранее Зеленский в интервью изданию The Economist сообщил, что Крым и связанная с ним битва на Черном море станут «центром притяжения» военных усилий в конфликте с Россией.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что политические изменения в Соединенных Штатах могут лишить Киев американской помощи.

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      Даниил Иринин
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