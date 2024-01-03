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16:49, 3 января 2024Спорт

В ФИДЕ высказались о наказании поляка за отказ от рукопожатия с россиянином

ФИДЕ накажет поляка Дуду за отказ пожать руку, если этого потребует Хисматуллин
СюжетЧемпионат мира по шахматам

Фото: Imago / Globallookpress.com

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) оценила возможность наказания поляка Яна-Кшиштофа Дуды за отказ от рукопожатия с россиянином Денисом Хисматуллиным на чемпионате мира по быстрым шахматам. Слова представителя организации приводит РБК.

В ФИДЕ заявили, что рукопожатие не считается обязательным для шахматистов, а отказ от него не влечет за собой автоматических санкций. «Это может произойти только в случае, если соперник, которому отказались жать руку, потребует этого от Комиссии по этике. В ситуации с Дудой и Хисматуллиным таких заявлений не поступало», — уточнили в организации.

Ранее о ситуации высказались в Федерации шахмат России. «Жаль, что лучший шахматист Польши так себя ведет», — отметил исполнительный директор ФШР Александр Ткачев.

3 января стало известно, что Хисматуллин перед началом встречи протянул руку Дуде, однако тот жестом показал, что не ответит на приветствие. Матч завершился вничью.

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      Дарья Коршунова
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