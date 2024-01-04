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11:12, 4 января 2024Спорт

Российский шахматист оценил отказ польского соперника пожимать ему руку

Шахматист Хисматуллин не расстроился из-за отказа поляка Дуды пожимать ему руку
СюжетЧемпионат мира по шахматам
Денис Хисматуллин

Денис Хисматуллин. Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

Российский гроссмейстер Денис Хисматуллин оценил отказ поляка Яна-Кшиштофа Дуды пожимать ему руку на чемпионате мира по быстрым шахматам. Его слов приводит ТАСС.

«Я, конечно, с ним не согласен, но уважаю его право поступить таким образом, выражая несогласие с моей позицией и с моей деятельностью вне шахматной доски», — заявил он, добавив, что не расстроился из-за произошедшего.

Хисматуллин подчеркнул, что не будет обращаться в Комиссию по этике с требованием дисквалифицировать соперника. «Поверьте, что я не оскорбился и уж точно не получил морального вреда, после которого не смог ни спать, ни есть», — резюмировал россиянин.

Ранее в Международной шахматной федерации рассказали, что за отказ от рукопожатия не предусмотрено автоматическое наказание. В Федерации шахмат России назвали Дуду плохо воспитанным молодым человеком.

3 января стало известно, что Хисматуллин перед началом встречи протянул руку Дуде, однако тот жестом показал, что не ответит на приветствие. Матч завершился вничью.

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