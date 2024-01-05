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11:50, 5 января 2024Бывший СССР

В России прокомментировали призыв Залужного к депутатам Рады идти на фронт

Депутат Швыткин: призыв Залужного к Раде идти на фронт связан с демотивацией
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинская армия демотивирована, и это чувствуется на уровне руководства республики, считает член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал призыв главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного к депутатам Верховной рады идти на фронт.

«У украинской армии моральный дух подорван. Это связано, прежде всего, с неудачным, провальным контрнаступлением со стороны ВСУ и с успешными наступательными действиями со стороны наших военнослужащих Российской Федерации. Второе — людской ресурс как таковой практически исчерпан со стороны ВСУ. У Залужного, как у других руководителей, некоторая паника. Поэтому единственный путь, который сегодня является неким решением вопроса — это просто пойти на переговоры с нашей стороной и подписать акт о безоговорочной капитуляции на условиях нашей страны», — считает парламентарий.

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3 января 2024
«Кем мне воевать?» Залужный выступил с эмоциональной речью в Раде и предложил депутатам самим идти на фронт
«Кем мне воевать?» Залужный выступил с эмоциональной речью в Раде и предложил депутатам самим идти на фронт
Сегодня

4 января во время обсуждения закона о мобилизации в Верховной раде Залужный заявил, что армии страны не хватает людей. Он призвал депутатов самим идти на фронт, если они не обеспечат необходимый уровень мобилизации. Также военачальник выступил против того, чтобы пополнять ряды личного состава за счет заключенных.

«Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите», — цитирует слова Залужного украинское издание NV.

В конце декабря правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации. Документ содержит поправки о необходимости снизить порог призывного возраста с 27 до 25 лет, уволить всех срочников в запас, исключить категории ограниченной годности к военной службе и другие меры.

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