«За что же тогда платит в общую кассу каждая страна НАТО?» Захарова высмеяла идею создать единую армию Евросоюза

Захарова оценила идею создать армию ЕС и задалась вопросом о необходимости НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла идею о создании единой армии Европейского союза (ЕС), которую высказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Дипломат призвала начать с разработки собственной вакцины от коронавируса, гуманного решения вопроса охраны границ блока в соответствии с международными обязательствами и проблем с беженцами и мигрантами.

Кроме того, она посоветовала определиться, какое топливо будет использовать техника будущих совместных вооруженных сил, потому что в противном случае в Брюссель может приехать американский президент и объявить о поднятии цен на топливо, если «армия ЕС не нападет на тех, на кого он укажет».

Кстати, а за что же тогда каждая страна НАТО (читай, ЕС) должна платить в «общую кассу» (а, по сути, Вашингтону) колоссальные суммы, которые, как заявлялось, идут на обеспечение их безопасности? Мария Захарова официальный представитель МИД России

Единая армия ЕС нужна для проведения эффективной внешней политики и поддержания мира

Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Евросоюз должен сформировать собственные вооруженные силы для поддержания мира и предотвращения конфликтов.

Если мы хотим быть носителями мира во всем мире, нам нужна европейская армия. Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики Антонио Таяни министр иностранных дел Италии

Таяни отметил, что в мире, где присутствуют такие могучие игроки, как США, Китай, Индия и Россия, где происходят кризисы, простирающиеся от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, жителей Европы может защитить только то, что уже существует и называется Евросоюзом.

Поэтому оборона и общая армия должны стать конкретным фактом. И откладывать это нельзя Антонио Таяни министр иностранных дел Италии

По его словам, создание армии ЕС должно сделать блок готовым к поддержанию мира, мониторингу и сдерживанию. Также это позволит быстро и четко объединить усилия и расходовать средства «лучше и вместе».

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для ЕС, а европейские армии готовятся к конфликту высокой интенсивности.

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В НАТО предлагали создать «военный Шенген»

Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Александер Зольфранк в ноябре предлагал создать «военный Шенген», отмечая, что силы НАТО должны свободно перемещаться внутри альянса.

Первые заявления о создании новой системы прозвучали шесть лет назад. Согласно инициативе, новая процедура позволила бы быстро перебрасывать войска и военную технику по территории стран Евросоюза. Особенно это актуально для портов на Атлантическом побережье, куда могут прибывать подкрепления из США и Канады, и для востока, граничащего с Белоруссией и Россией.

По словам генерала, в настоящее время силы блока сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов при перемещении военнослужащих и боеприпасов.

Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена Пятая статья Александер Зольфранк глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике

Пятая статья Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны, согласно которому страны-члены НАТО должны прийти на помощь любому государству-члену, подвергшемуся вооруженному нападению.

При этом Альянс предупредил страны-участницы, что в Европе существует слишком много ограничений на передвижение войск, что может вызвать серьезные проблемы в случае потенциального конфликта с Россией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что идея «военного шенгена» НАТО воспринимается Россией как нагнетание напряженности со стороны альянса и развитие противостояния. Он также добавил, что европейские страны «не желают прислушиваться к озабоченностям» России в сфере безопасности и предпринимают шаги в ущерб российским интересам.

