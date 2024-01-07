«За что же тогда платит в общую кассу каждая страна НАТО?» Захарова высмеяла идею создать единую армию Евросоюза
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла идею о создании единой армии Европейского союза (ЕС), которую высказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Дипломат призвала начать с разработки собственной вакцины от коронавируса, гуманного решения вопроса охраны границ блока в соответствии с международными обязательствами и проблем с беженцами и мигрантами.
Кроме того, она посоветовала определиться, какое топливо будет использовать техника будущих совместных вооруженных сил, потому что в противном случае в Брюссель может приехать американский президент и объявить о поднятии цен на топливо, если «армия ЕС не нападет на тех, на кого он укажет».
Кстати, а за что же тогда каждая страна НАТО (читай, ЕС) должна платить в «общую кассу» (а, по сути, Вашингтону) колоссальные суммы, которые, как заявлялось, идут на обеспечение их безопасности?
Единая армия ЕС нужна для проведения эффективной внешней политики и поддержания мира
Министр иностранных дел Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что Евросоюз должен сформировать собственные вооруженные силы для поддержания мира и предотвращения конфликтов.
Если мы хотим быть носителями мира во всем мире, нам нужна европейская армия. Это фундаментальная предпосылка для проведения эффективной европейской внешней политики
Таяни отметил, что в мире, где присутствуют такие могучие игроки, как США, Китай, Индия и Россия, где происходят кризисы, простирающиеся от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, жителей Европы может защитить только то, что уже существует и называется Евросоюзом.
Поэтому оборона и общая армия должны стать конкретным фактом. И откладывать это нельзя
По его словам, создание армии ЕС должно сделать блок готовым к поддержанию мира, мониторингу и сдерживанию. Также это позволит быстро и четко объединить усилия и расходовать средства «лучше и вместе».
Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для ЕС, а европейские армии готовятся к конфликту высокой интенсивности.
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В НАТО предлагали создать «военный Шенген»
Глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике Александер Зольфранк в ноябре предлагал создать «военный Шенген», отмечая, что силы НАТО должны свободно перемещаться внутри альянса.
Первые заявления о создании новой системы прозвучали шесть лет назад. Согласно инициативе, новая процедура позволила бы быстро перебрасывать войска и военную технику по территории стран Евросоюза. Особенно это актуально для портов на Атлантическом побережье, куда могут прибывать подкрепления из США и Канады, и для востока, граничащего с Белоруссией и Россией.
По словам генерала, в настоящее время силы блока сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов при перемещении военнослужащих и боеприпасов.
Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как будет применена Пятая статья
Пятая статья Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны, согласно которому страны-члены НАТО должны прийти на помощь любому государству-члену, подвергшемуся вооруженному нападению.
При этом Альянс предупредил страны-участницы, что в Европе существует слишком много ограничений на передвижение войск, что может вызвать серьезные проблемы в случае потенциального конфликта с Россией.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что идея «военного шенгена» НАТО воспринимается Россией как нагнетание напряженности со стороны альянса и развитие противостояния. Он также добавил, что европейские страны «не желают прислушиваться к озабоченностям» России в сфере безопасности и предпринимают шаги в ущерб российским интересам.