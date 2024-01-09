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14:07, 9 января 2024Путешествия

В вылетавшем в Сочи российском самолете разгерметизировалась дверь

В вылетавшем в Сочи самолете авиакомпании «Икар» разгерметизировалась дверь

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В самолете российской авиакомпании «Икар», вылетавшем из Тюмени в Сочи, разгерметизировалась дверь. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что после разрешения взлета пилоты прекратили разбег, доложили о срабатывании сигнализации разгерметизации двери и вернули воздушное судно на стоянку.

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      Марина Черняк
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