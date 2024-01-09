В вылетавшем в Сочи российском самолете разгерметизировалась дверь

В вылетавшем в Сочи самолете авиакомпании «Икар» разгерметизировалась дверь

В самолете российской авиакомпании «Икар», вылетавшем из Тюмени в Сочи, разгерметизировалась дверь. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что после разрешения взлета пилоты прекратили разбег, доложили о срабатывании сигнализации разгерметизации двери и вернули воздушное судно на стоянку.

Telegram-канал «Крыша ТурДома» добавляет, что вылет пришлось задержать на 11 часов, он должен состояться в 18:30 по московскому времени. Ситуацию взяла на контроль транспортная прокуратура.

Ранее пассажирский самолет американской авиакомпании Alaska Airlines экстренно приземлился в штате Орегон из-за оторвавшейся во время полета части фюзеляжа. Позже ее нашли на заднем дворе дома учителя из Портленда.

