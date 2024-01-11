В «Краснодаре» ответили на обвинения в несдержанных обещаниях

Бубнов: «Краснодар» выполнил все обязательства перед ушедшим в «Зенит» Ахметовым

Вице-президент «Краснодара» Валерий Бубнов ответил на обвинения в несдержанных обещаниях, которые выдвинул Ираклий Гегечкори, агент ушедшего в «Зенит» полузащитника Ильзата Ахметова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Бубнов заявил, что количество лжи превысило норму. По словам функционера, «Краснодар» выполнил все обязательства перед игроком. «Когда мы сделали первое предложение по Ахметову, была тишина и просто пришел факс о том, что он переходит в "Зенит". Мы сделали ему предложение, на которое не получили ответа», — отметил он.

Ранее Гегечкори упрекнул «Краснодар» в невыполнении договоренностей. «Нам было обещано, что Ахметова будут использовать либо на позиции "восьмерки", либо на позиции "десятки". Но обещания там не сдержали — на этих двух позициях он не провел ни одного матча», — рассказал он.

«Зенит» объявил о переходе Ахметова 9 января. Контракт с 26-летним полузащитником рассчитан до конца сезона-2025/2026 с опцией продления еще на один год. В текущем сезоне игрок провел 21 матч во всех турнирах, забил три мяча и сделал две результативные передачи.