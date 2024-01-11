Всемирная федерация тхэквондо расширила допуск россиян в нейтральном статусе

Всемирная федерация тхэквондо (World Taekwondo) расширила допуск россиян и белорусов на соревнования в нейтральном статусе. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсменам разрешили участвовать в турнирах не только под эгидой федерации, но и признанных World Taekwondo. Ранее атлеты не могли выступать на данных соревнованиях из-за сложностей с проверкой критериев соответствия. Разрешение касается только тех россиян, которые уже имеют подтвержденный нейтральный статус от World Taekwondo.

3 марта World Taekwondo объявила о возвращении россиян и белорусов на международные турниры. Для участия в соревнованиях спортсмены должны были пройти проверку на соответствие критериям допуска.

Ранее Международный олимпийский комитет объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпийским играм-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом в Париже не выступят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии.