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09:53, 12 января 2024Мир

Европа согласна на уступки ради многомиллиардной помощи Украине. На что готовы пойти власти ЕС?

FT: Еврокомиссия ради Венгрии согласна ввести ежегодный аудит помощи Украине

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Еврокомиссия согласна пойти на уступки и принять некоторые требования Венгрии, чтобы преодолеть ее вето и добиться выделения Украине финансового пакета помощи в размере 50 миллиардов евро. Как стало известно газете Financial Times (FT), ЕК выразила готовность проводить ежегодный аудит помощи Киеву и ввести пункт об «экстренном торможении», в соответствии с которым любая страна-участница может выразить свои опасения насчет финансирования Украины и вынести данную тему на обсуждение на саммите ЕС.

Кроме того, чтобы убедить Будапешт отказаться от вето, Еврокомиссия может наделить его правом приостановить поддержку Украины в 2025 году, когда будет оцениваться, нуждается ли республика в деньгах и выполнила ли она требования ЕС для их получения.

Отвечая на вопрос, будет ли этого достаточно для согласия венгерского премьера Виктора Орбана, высокопоставленный венгерский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, сказал: «Все еще неясно, но скажу — да, скорее всего». Собеседник FT отметил, что венгерская сторона «настроена на переговоры».

Венгрия ввела вето на помощь Украине и предложила альтернативный вариант выделения денег

После саммита ЕС в Брюсселе Орбан наложил вето на решение одобрить долгосрочную программу бюджетной помощи Украине, общий объем которой составляет 50 миллиардов евро. Как пояснил премьер Венгрии, выделение средств Украине наносит Будапешту больше вреда, чем переговоры о членстве Киева в ЕС. Он отметил, что оказание Евросоюзом финансовой помощи Киеву затрагивает реальные венгерские интересы, поскольку Будапешту пришлось бы отдавать свои деньги.

Фото: Yves Herman / Reuters

По данным американского издания Politico, венгерская сторона может согласиться на выделение денег Украине Европейским союзом в случае пересмотра способа финансирования. В обмен на снятие вето власти страны предложили ЕС ежегодно выделять Киеву гранты и кредиты на сумму 12,5 миллиарда евро в течение четырех лет вместо предложенного пакета в размере 50 миллиардов евро.

Уточняется, что еврочиновники скептически отнеслись к предложению, отметив, что это не гарантирует стабильного финансирования Украины. Как рассказали журналистам европейские дипломаты, на практике это дало бы венгерскому руководству возможность каждый год блокировать финансирование ЕС или получать регулярные уступки за отказ от вето.

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При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отказался считать вето Венгрии причиной отказа в выделении денег Евросоюзом. Он заявил, что ЕС в любом случае примет решение о выделении 50 миллиардов евро Украине. По словам дипломата, вето Венгрии само по себе не является причиной отказа.

Они [страны ЕС] не хотят иметь ситуацию, когда постоянно принимаются решения «минус один»

Дмитрий Кулебаглава МИД Украины

В конце декабря 2023 года министр рассказал, что Венгрии дали месяц на переговоры, при этом в случае ее отказа деньги все равно будут выделены.

Стало известно о подготовке в ЕС запасного плана по финансированию Украины

По словам Орбана, Еврокомиссия готовит запасной план по выделению помощи Киеву вне установленного бюджета Евросоюза, он будет представлен в ходе внеочередного саммита ЕС 1 февраля.

Приятно видеть, что ЕК готовит план Б к 1 февраля, согласно которому финансовая поддержка, предоставляемая Украине, может осуществляться вне бюджета ЕС. Это хорошее решение! План Б Еврокомиссии — это план А Венгрии!

Виктор Орбанпремьер-министр Венгрии

Как стало известно Financial Times, Евросоюз занимается разработкой резервного плана помощи Украине на сумму до 20 миллиардов евро за счет наращивания долга.

Предполагается, что этот альтернативный план включит в себя предоставление странами-участницами гарантий бюджету ЕС. Благодаря этому Еврокомиссия сможет занять для Киева до 20 миллиардов евро на рынках капитала. Детали соглашения еще обсуждаются, окончательная сумма зависит от нужд Украины.

Авторы издания отметили, что эта схема напоминает опыт 2020 года, когда Еврокомиссия предоставила странам ЕС до 100 миллиардов евро для краткосрочных программ поддержки занятости при пандемии COVID-19. Источники газеты выразили надежду, что процесс завершится к марту.

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      Варвара Кошечкина
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