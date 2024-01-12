Полковник объяснил принцип работы разрабатываемого «парализатора» для ВСУ

Полковник Матвийчук: разрабатываемый «парализатор» для ВСУ будет состоять из мин

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о принципе работы разрабатываемого российскими военными инженерами «парализатора» для Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» специалист рассказал, что заложенный в «парализаторе» боеприпас будет состоять из мин.

Ранее стало известно, что в российской армии задумались о создании «парализатора» для Вооруженных сил Украины — штурмовой противоокопной минирующей системы. Предполагается, что основной задачей системы станет блокировка противника в блиндаже, где последний скрывается во время артобстрела. В качестве «парализатора» предлагается использовать компактный кассетный боеприпас массой до десяти килограммов.

Матвийчук отметил, что эти планы разработки являются реализуемыми и объяснил принцип работы подобных компактных боеприпасов.

«Сам компактный боеприпас — это небольшие мины, в него уложенные. В случае подрыва они блокируют человека в том помещении, где он находился до выстрела. Если пехота находилась в блиндаже, то вокруг блиндажа устанавливаются дистанционные противопехотные мины, и при попытке выбраться из блиндажа они просто подрываются. Сам блокатор уже разработан, просто нужно его компактно подготовить», — сказал он.

Ранее военный Вооруженных сил (ВС) России с позывным Бабка рассказал о совместном выживании с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ), которого бросили товарищи. Солдат рассказал, что получил тяжелое ранение в ходе обстрела во время штурма под Артемовском (украинское название — Бахмут). Когда он очнулся и дополз до блиндажа, внутри находился раненый украинский военный, не говоривший на русском языке.

Боец ВСУ смог продержаться четыре дня. Россиянин ждал эвакуации десять суток, его сослуживцы рассказали, что потеряли военного в бою и уже не рассчитывали встретить его снова.