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12:30, 12 января 2024Силовые структуры

Раскрыто местонахождение осужденного за госизмену российского бизнесмена

Осужденный за госизмену основатель Group-IB Сачков этапирован в ИК Красноярска

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Осужденный за госизмену на 14 лет заключения основатель компании Group-IB Илья Сачков этапирован для отбытия срока в красноярскую колонию. Его местонахождение «Ленте.ру» раскрыло окружение бизнесмена.

Сачков месяц добирался из Москвы до места отбытия наказания. Россиянин находится в ИК-17 Красноярска.

23 октября 2023 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор Сачкову, отклонив его жалобу. Слушания проходили в закрытом режиме.

Сачков настаивает на своей невиновности на протяжении всего следствия и суда, требуя оправдания.

Мосгорсуд назначил ему 14 лет колонии строгого режима 26 июля 2023 года. Показания на бизнесмена дал экс-сотрудник ФСБ Сергей Михайлов, также осужденный за госизмену. Он утверждал, что Сачков якобы передал ФБР данные о русских хакерах.

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      Любовь Ширижик
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