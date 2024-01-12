В Государственной Думе понадеялись найти порядочных американских политиков

Депутат ГД Красов заявил о незаконном применении силы Вашингтоном в Йемене

Власти США незаконно применили силу в Йемене не только без одобрения законодательного органа страны, но и без одобрения Совета Безопасности ООН. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов, сообщает в пятницу, 12 января, радиостанция «Говорит Москва».

В Госдуме на фоне незаконного применения силы США в Йемене понадеялись найти порядочных американских политиков.

«Хотелось бы верить, что есть депутаты Конгресса, Сената в США, которые находятся в здравом уме. И что они не дадут возможности так применять вооруженные силы за рубежом. Удар пришелся по суверенной стране», — сказал он.

США и Великобритания начали бомбить Йемен в ночь на 12 января. Как заявил американский президент Джо Байден, обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации».

В свою очередь МИД Йемена заявил, что Лондон и Вашингтон заплатят высокую цену за удары по стране. Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН на пятницу, 12 января, в связи с агрессией западных стран.