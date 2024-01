В Израиле испытали комбинированную систему ПВО SPYDER

Комбинированная система ПВО SPYDER сбила дрон в ходе испытаний в Израиле

Израильскую систему противовоздушной обороны (ПВО) SPYDER (Surface-to-air Python and Derby) испытали в новой конфигурации All in One. В ходе тестов, которые проводили совместно с израильскими военными, комбинированная система сбила дрон. Об этом сообщили в компании Rafael, передает Defense News.

Отмечается, что во время испытаний был выполнен перехват цели в «сложном оперативном сценарии с достижением прямого и эффективного поражения». При этом в компании не раскрывают характеристики беспилотника-мишени.

Источник издания рассказал, что сбитый дрон стал самой маленькой целью, которую когда-либо поражали системы семейства SPYDER.

Комплекс SPYDER использует ракеты Derby с дальностью поражения 35 километров и Python 5, перехватывающие цели на дальности до 20 километров. Система в новой конфигурации получила интегрированный радар, электрооптическую станцию, усовершенствованную систему управления и два типа ракет, которые устанавливают на одной платформе.

В ноябре стало известно, что израильская система Arrow 3, которая является высшим эшелоном противоракетной обороны, впервые перехватила баллистическую ракету. Выпущенную в сторону Израиля ракету сбили над акваторией Красного моря.