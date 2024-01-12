В России отреагировали на желание сбежавших из страны шпажистов представлять США

Шпажисты Бида не запрашивали смену гражданства у Федерации фехтования России

В Федерации фехтования России (ФФР) отреагировали на желание сбежавших из страны шпажистов Сергея и Виолетты Бида представлять на соревнованиях США. Заявление пресс-службы организации приводит ТАСС.

В ФФР рассказали, что спортсмены не запрашивали смену гражданства. «При процедуре смены спортивного гражданства необходимо согласование перехода от федерации предыдущего гражданства. В ФФР со стороны Ассоциации фехтования США никто не обращался», — отметили в организации.

Ранее стало известно о намерении супругов получить американское гражданство. Сергей Бида планирует отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

26 декабря 2023 года МВД России объявило шпажистов Бида в розыск. Им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). На момент отъезда Сергей Бида числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии. Его супруга ранее была военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА.

Сергей Бида — серебряный призер Олимпийских игр в Токио 2020 года в командном турнире в фехтовании на шпагах. Также он трижды становился чемпионом Европы в команде. Виолетта Бида имеет в активе серебряные медали чемпионата мира и чемпионата Европы в командном турнире на шпагах.