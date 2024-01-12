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10:37, 12 января 2024Россия

В Совфеде отреагировали на удары США по Йемену

Клишас: удары США по Йемену не вызвали ни у кого в Европе желания ввести санкции

Кадр: US Central Command / Reuters

Действия США, которые нанесли удары по Йемену, не вызвали ни у кого в Европе желания ввести санкции, заявил сенатор Андрей Клишас в Telegram.

«США, провозглашая свою исключительность и превосходство над любыми нормами международного права, без санкции Совбеза ООН, наносят удары по территории суверенного государства (не в первый раз уже, впрочем)», — отреагировал политик.

По его словам, ситуация для США складывается по тем правилам, которые они написали для самих себя и в которых западные страны позволили себе делать все, что они хотят. Клишас уверен, что действия Вашингтона дали хуситам право дать самый жесткий ответ на это.

12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену с помощью боевых самолетов — в частности, под удар попала столица страны Сане и портовые города. С моря по ближневосточной стране запускались крылатые ракеты Tomahawk, установленные на эсминцах. Президент США Джо Байден назвал удар оборонительным и заявил, что обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации».

В ответ на это хуситы пообещали поджечь весь регион. Они также объявили принудительную мобилизацию в подконтрольных им районах страны.

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      Анастасия Шейкина
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